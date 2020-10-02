Херсонщина побила свій «коронавірусний рекорд» і потрапила до «жовтої» зони

На Херсонщині за минулу добу зафіксовано новий коронавірусний регіональний рекорд, обласний центр та три райони області переходять з зеленої у жовту зону.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу 2 жовтня повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«За останню добу проведено 556 ПЛР-досліджень та 1347 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. На жаль, ми маємо новий антирекорд на рівні регіону - 82 нових лабораторно підтверджених випадки на COVID-19…Протиепідемічні заходи дозволили нашому регіону тривалий час перебувати в «зеленій» зоні епідемічної небезпеки. Проте за останні кілька тижнів ми маємо стрімке зростання кількості лабораторно підтверджених випадків на коронавірусну хворобу. Тож рішенням позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС місто Херсон, Білозерський, Іванівський та Новотроїцький райони було віднесено до жовтої зони», - повідомив Гусєв.

Він зазначив, що нове епідемічне зонування встановлено на 14 днів та почне діяти з 5 жовтня. Він нагадав про карантинні обмеження, які діють у жовтій зоні.

Як підкреслив Гусєв, відповідальність за ситуацію наразі на кожному – і на тих, хто не носить маски, і на перевізниках, які дозволяють перевезення пасажирів без масок, на закладах, де відсутні дезінфектори, де порушуються карантинні обмеження.

Наразі в Херсонській області 1250 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них: 648 людей побороли недуг; 577 інфікованих COVID-19; 25 - померли.

В Україні станом на 2 жовтня лабораторно підтверджено 217 661 випадок COVID-19, із них за добу – 4 633.