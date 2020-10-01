Біля Калуша за 300 метрів від житлових будинків з'явилося провалля

На Прикарпатті у селі Кропивник, що входить до Калуської ОТГ, зафіксували провалля. Від нього до найближчих житлових будинків - 300 м.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Калуська міська рада.

«За дорученням міського голови Ігоря Матвійчука 28.09.2020 року відбулась нарада , на якій було заслухано питання просідання земної поверхні в с. Кропивнику Калуської міської ОТГ. Про утворення даного провалля Калуську міську раду було повідомлено в.о. старости Кропивницького старостинського округу Михайлом Барничем, оскільки в зону просідання потрапили земельні ділянки, які використовувались мешканцями с. Кропивник для ведення сільського господарства. Відстань до найближчої житлової забудови становить орієнтовно 300м», - повідомляє Калуська міська рада.

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Тут зазначають, що просідання землі утворилось на дорозі і нині воно наповнено прісною водою. Припускають, що контакту з розсолами підземних горизонтів відпрацьованих шахт ця вода не має. Ситуацію щодо просідання землі влада Калуша планує вивчати, залучивши науково-дослідні інститути.