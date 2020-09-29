В аеропорту Львова зустріли тіло загиблого в авіатрощі під Харковом Віталія Вільхового

В міжнародному аеропорту "Львів" із почестями зустріли тіло курсанта Віталія Вільхового, який став жертвою авіатрощі Ан-26 поблизу Чугуєва.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба повітряного командування "Захід" у Фейсбуці.

"Сьогодні, 29 вересня, в Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, керівний склад повітряного командування "Захід" разом представниками силових структур Львівщини та у супроводі почесної варти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного зустріли тіло загиблого львів'янина Віталія Вільхового, який став жертвою авіатрощі Ан-26 поблизу Чугуєва. Курсанту вдалося вижити у жахливій аварії, утім, на жаль, він помер від опіків у лікарні наступного дня після падіння літака", - зазначається в повідомлені.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні з Віталієм Вільховим прощалися на Меморіалі слави у Харкові.

Похорон відбудеться завтра, 30 вересня, о 12:00, у його рідному селі Волиця, Сокальського району.

Військовослужбовці повітряного командування "Захід" висловлюють глибокі та щирі співчуття близьким та рідним Віталія.

Віталій Вільховий народився 27 червня 2000 року в місті Соснівка Сокальського району. Закінчив військовий ліцей Героїв Крут у Львові. Під час навчання був заступником командира взводу. Після цього вступив до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Хлопець став єдиним, чиє тіло було ідентифіковане без додаткових ДНК – аналізів.

Як повідомляло агентство, 25 вересня неподалік міста Чугуєва Харківської області зазнав авіакатастрофи військовий літак АН-26 Харківського НУПС. У результаті із 27 загинули 26 офіцерів і курсантів. Вижив лише один курсант.

Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України