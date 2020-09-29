У військовому ліцеї вшанували пам’ять випускників, загиблих у катастрофі Ан-26

У Чернігові, в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, вшанували пам’ять двох загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом курсантів Харківського національного університету повітряних сил ім. І. Кожедуба (ХНУПС).

Як передає Укрінформ, про це повідомило Суспільне Чернігів.

"У ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою у Чернігові вшанували пам’ять загиблих курсантів Національного університету повітряних сил. Тут навчалися двоє загиблих військовослужбовців: Микола Микитченко, родом із Журавки Варвинського району, а також Андрій Роспотнюк, який до Чернігова приїхав із Миргорода Полтавської області", - йдеться у сюжеті.

Фотографії хлопців розмістили у вестибюлі ліцею. Викладачі розповіли, якими запам’ятали їх назавжди.

"Дуже щирий, дуже відповідальний, спортсмен, член збірної ліцею з багатоборства. Все, що не доручиш, було своєчасно виконано і якісно", - охарактеризував, зокрема, Микитченка заступник начальника ліцею Андрій Заносієнко.

З навчального закладу юнак випустився в 2015 році. До ХНУПС вступив із другої спроби. А перед тим служив у зоні АТО, мріяв стати військовим. У момент загибелі Микитченку було 22 роки.

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Андрій Ростопнюк із Миргорода закінчив чернігівський ліцей у 2016 році. В університеті вчився на військового штурмана. Загинув 21-річним.

В іншому сюжеті Суспільне Чернігів розповіло ще про одного загиблого в катастрофі уродженця Чернігівщини - 40-річного старшого лейтенанта Олега Козаченка. Він народився у м. Городня, до навчання в ХНУПС мешкав із батьками у селі Стовпівки Городнянського району. Після закінчення університету залишився жити у Харкові, працював бортовим авіаційним техніком. Мав дружину та сина, який зараз навчається у 2-му класі.

Відомо, що серед загиблих значиться й 19-річний мешканець Чернігова Дмитро Донець. Він навчався на льотному факультеті НУПС і був одним із наймолодших серед тих, кого не стало під час падіння літака.

Як повідомляло агентство, 25 вересня неподалік міста Чугуєва Харківської області зазнав авіакатастрофи військовий літак АН-26 Харківського НУПС. У результаті с 27-и загинули 26 офіцерів і курсантів. Вижив лише один курсант.