Загиблого під Харковом курсанта Віталія Вільхового поховають у середу на Львівщині

Тіло загиблого в авіакатастрофі курсанта Віталія Вільхового привезуть на малу батьківщину сьогодні вдень, похорон відбудеться 30 вересня у селі Волиця Сокальського району Львівської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сокальська райдержадміністрація в Фейсбуці.

«Сьогодні, 29 вересня, орієнтовно о 13.00 -16.00 год. в село Волиця Сокальського району буде доставлено тіло Віталія Вільхового, який загинув під час падіння військового літака АН-26 біля міста Чугуєва Харківської області. Похорон відбудеться завтра, 30 вересня, о 12.00 год.», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, церемонія прощання з Віталієм Вільховим відбулася на Меморіалі Слави у Харкові. На ній були присутні рідні загиблого, керівництво Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба, керівництво облдержадміністрації, представники духовенства.

Віталій Вільховий помер в лікарні, отримавши 90% опіків тіла. Наразі серед усіх 26 загиблих вдалося ідентифікувати лише його, оскільки інші військові сильно обгоріли, і їхні тіла мають пройти ДНК-експертизу. За словами голови Харківської ОДА, Олексія Кучера, ДНК-дослідження мають провести в скорочені терміни – за два тижні.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один - В'ячеслав Золочевський - перебуває на лікуванні.