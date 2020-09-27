Державіаслужба надала дозвіл авіакомпанії Windrose літати з Києва в Ужгород

Державіаслужба України надала авіакомпанії Windrose («Роза вітрів») право на польоти на внутрішньому маршруті Київ-Ужгород на необмежений термін.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Аvianews.com.

Як зазначається, право на польоти для авіакомпанії «Роза вітрів» передбачає наказ №1362, який глава регулятора Олександр Більчук підписав 23 вересня. Заплановано, що необхідні документи управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва Державіаслужби оформить у 5-денний термін.

Авіакомпанія отримала дозвіл обслуговувати маршрут з частотою сім разів на тиждень і при необхідності запросити більшу частоту, оскільки внутрішні рейси зараз не квотуються.

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Зараз «Роза вітрів» не продає квитки на рейси Київ-Ужгород. Проте раніше гендиректор авіакомпанії Володимир Каменчук назвав Ужгород одним з можливих нових внутрішніх напрямків. На цей час авіаперевізник обслуговує відразу сім внутрішніх ліній, які з'єднують Київ зі Львовом, Івано-Франківськом, Одесою, Миколаєвом, Дніпром, Запоріжжям і Харковом. Мінімальна ціна авіаквитка з урахуванням перевезення ручної поклажі та багажу починається від 830 грн в один бік.

Як повідомлялося, 24 вересня Україна і Словаччина підписали міжурядову угоду, яка після імплементації дозволить залучити захід на посадку по приладах в аеропорт Ужгорода і не вимагатиме погодження виконання кожного рейсу зі словацькою стороною. Це дасть змогу авіакомпанії зменшити кількість затримок і скасувань рейсів через погані погодні умови. Зараз для польотів в Ужгород можливий тільки візуальний захід на посадку, для якого потрібна хороша видимість.