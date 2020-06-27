Новий борт компанії Windrose для нетривалих перельотів уперше вирушив до Одеси
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Укрінформ
Новий борт авіакомпанії Windrose - ATR-72-600, призначений для нетривалих перельотів, - перший політ здійснив в Одесу.
Про це повідомляє "5 канал".
"Новий борт презентувала авіакомпанія Windrose. Вже сьогодні він із аеропорту "Бориспіль" вилетів до Одеси", - йдеться у повідомленні.Презентація літака ATR 72-600 в Борисполі / Фото: Олена Худякова, Укрінформ
Як зазначається, це спеціальний тип літака для нетривалих перельотів. Машина вміщує 72 людини. Максимальна кількість годин, які літак може провести в небі без дозаправки, становить 2 години.
Найдешевший квиток на сьогоднішній рейс коштував 500 грн, зазначають журналісти.