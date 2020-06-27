Новий борт компанії Windrose для нетривалих перельотів уперше вирушив до Одеси

Новий борт авіакомпанії Windrose - ATR-72-600, призначений для нетривалих перельотів, - перший політ здійснив в Одесу.

Про це повідомляє "5 канал".

"Новий борт презентувала авіакомпанія Windrose. Вже сьогодні він із аеропорту "Бориспіль" вилетів до Одеси", - йдеться у повідомленні.

Презентація літака ATR 72-600 в Борисполі / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Як зазначається, це спеціальний тип літака для нетривалих перельотів. Машина вміщує 72 людини. Максимальна кількість годин, які літак може провести в небі без дозаправки, становить 2 години.

Найдешевший квиток на сьогоднішній рейс коштував 500 грн, зазначають журналісти.