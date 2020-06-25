"Антонов" показав будівництво літака Ан-178 для Перу

На держпідприємстві "Антонов", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", продемонстрували процес будівництва нового літака Ан-178 для МВС Перу.

Про це повідомляє Defense Express.

"В цеху ДП "Антонов", попри всі проблеми, пов’язані з карантином та зміною керівництва підприємства, продовжується складання нового транспортного літака Ан-178. Так, 20 червня 2020 року вітчизняне підприємство відвідала група народних депутатів, де ознайомилась з процесом будування серійних літаків Ан-178, один з яких призначений для постачання Міністерству внутрішніх справ Республіки Перу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, світлини, оприлюднені пресцентром "Антонов", ілюструють процес створення нового транспортного літака. Зокрема добре видно, що носова частина приєднана до основного корпусу, який також потихеньку набуває кінцевих форм.

ДП "Антонов" будує літак Ан-178 для Перу фото: Defense Express

Як нагадує видання, в середині травня пресслужба ДП "Антонов" повідомила про встановлення носової частини фюзеляжу у стапель загального складання, де раніше вже були розміщені підлога, шпангоути та бокові обшивки вантажного відсіку. Також повідомлялося про готовність центральної частини крила літака, його лівої та правої консольних частин і хвостового оперення.

Крім того, зазначає Defense Express, були готові до встановлення на фюзеляж пілони турбореактивних двоконтурних двигунів Д−436−148ФМ, які вже замовлені у ПАТ "Мотор Січ" (договір на придбання двигунів за 9,6 млн дол. був укладений 3 червня цього року) і мають бути поставлені орієнтовно до квітня 2021 року. А також придбана бортова інтегрована апаратура навігації та посадки та інше обладнання за 1,7 млн грн (січень 2020 року).

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада 2019 року ДК "Укроборонпром" поінформував, що згідно з підписаною угодою, ДП "Антонов" поставить Ан-178 для Національної поліції Перу та здійснюватиме його обслуговування на період гарантійного терміну, визначеного цим договором.

Раніше Україна взяла участь у відкритому тендері, де конкурувала з продукцією Італії та Іспанії. Для замовника вирішальним чинником при виборі літака стала багатофункціональність Ан-178, тобто його здатність вирішувати різноманітні задачі, в тому числі з перевезення вантажів, контейнерів, особового складу, десантування, застосування у пошуково-рятувальних операціях. До того ж, літаки "Антонов" відомі у світі своєю невибагливістю до умов експлуатації. Вони можуть працювати в різних погодних, кліматичних умовах, базуватися на різних аеродромах, в тому числі на високогірних, що важливо для перуанського замовника.

Ан-178 – середній транспортний літак, що призначений для доставки особового складу, озброєння і легкої військової техніки посадковим та парашутним способами, транспортування матеріальних засобів, пошти та інших вантажів "у навал" або в стандартній тарі та вантажів на піддонах загальною вантажопідйомністю до 18 т. В умовах надзвичайних ситуацій Ан-178 може використовуватися для евакуації населення із зони стихійного лиха, транспортування поранених на стандартних ношах, десантування рятувальних команд.

фото: Defense Express