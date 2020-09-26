В авіакатастрофі на Харківщині загинув син штурмана Іл-76, який збили над Луганськом

Серед загиблих, які знаходилися на борту Ан-26, було двоє вихідців із Запорізької області.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник голови Запорізької ОДА Віталій Тишечко.

"Скоробогатько Євген Іванович 1993 року народження з села Терпіння (Мелітопольський район) та Скочков Олександр Ігорьович 2000 року народження із Мелітополя. Батько Олександра – загиблий капітан Ігор Скочков, штурман літака “Іл-76”, що був збитий у 2014 році під Луганськом. Я щиро співчуваю рідним і близьким. Сьогодні вся країна тужить разом з вами. Зі свого боку влада повинна допомогти – ми спробуємо надати сім'ям необхідну підтримку", - сказав заступник голови Запорізької ОДА.

"Можливо, цей літак не повинен був опинитися в повітрі: термін його експлуатації значно перевищено. Цієї трагедії не повинно було статися. Застаріла техніка - це результат багаторічної корупції в українській армії. Вона найжахливіша, тому що призводить до людських жертв", - додав Тишечко.

26 вересня оголошено Днем жалоби за загиблими у катастрофі літака АН-26 Повітряних Сил Збройних Сил України, який розбився під Чугуєвом Харківської області.

Відповідно до розпорядження Мелітопольського міського голови № 276-р в місті скасовані всі концертно-розважальні заходи.

Як раніше повідомлялось, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні. У військовому літаку Ан-26 загалом перебували люди з 11 областей.