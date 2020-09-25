На Херсонщині на самоізоляції перебувають понад 1800 учнів та вчителів

На Херсонщині на самоізоляції перебувають 1825 учнів та вчителів, у дистанційному режимі працює одна школа, а 24 переведені на дистанційну роботу частково.

Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні на самоізоляції у загальноосвітніх закладах знаходяться 1825 осіб, з них 1685 дітей та 140 вчителів. На дистанційну роботу частково переведено 24 загальноосвітніх заклади в містах Херсон та Нова Каховка, у Каланчацькому, Олешківському, Чаплинському, Великоолександрівському, Іванівському, Білозерському, Генічеському, Каховському районах", - повідомив Гусєв.

Як зазначив голова ОДА, Дар'ївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Білозерської районної ради продовжує роботу в дистанційному режимі.

В області зафіксовано 954 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них: 526 людей одужали, 407- інфікованих на COVID-19, 21 людина померла.

В Україні за минулу добу виявлено 3 565 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 191 671.