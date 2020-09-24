Було 14 - стало дві: в Україні скоротилася кількість "червоних" зон

Кількість адміністративно-територіальних одиниць з червоним рівним епідеміологічної небезпеки за тиждень скоротилась з 14 до 2.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"До червоного рівня епідемічної небезпеки віднесено дві адміністративні одиниці, це на 12 менше, від попередньої дати засідання (18 вересня - ред). 13 районів, що перебували у червоній зоні, за результатами засідання Комісії ТЕБ та НС вийшли з неї та продовжать впровадження протиепідемічних заходів відповідно до помаранчевого та жовтого рівнів",- сказав Степанов.

Він зауважив, що найвищий показник інцидентності, тобто нових виявлених хворих за останніх 14 днів на рівні району, продовжує утримувати місто Бережани Тернопільської області - понад 668 випадків на 100 тис. населення і це більше, ніж в шість разів перевищує середній показник по Україні та в 17 разів перевищує базовий показник - 40 на 100 тис. населення.

Він додав, що зменшились показники захворюваності у таких адміністративних одиницях: у місті Чоп Закарпатської області захворюваність на 100 тис. населення за 14 днів знизилася з 170 до 56; у місті Славута Хмельницької області - з 201 до 139; Волочиський район Хмельницької області - з 337 до 270; Герцаївський район Чернівецької області - з 304 до 205.

"Ті адміністративно-територіальні одиниці, міста або райони, в яких дотримувалися всіх обмежувальних заходів, правил, які встановлюються в Україні, то одразу бачимо покращення ситуації. Такі приклади були і до цього", - сказав Степанов.

Він також зауважив, що загалом до помаранчевого рівня епідеміологічної небезпеки з 28 вересня буде віднесено 111 адміністративно-територіальних одиниць, що на 26 більше, порівняно з поділом, який діє з 21 вересня. Степанов також зауважив, що до жовтого рівня небезпеки з 28 вересня віднесуть 259 адміністративно-територіальних одиниць і це на 23 одиниці більше.

Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епідеміологічної небезпеки: до червоної зони увійшли міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області, Київ із помаранчевої зони перейшов до жовтої. Новий поділ почне діяти з 28 вересня.

Згідно з попереднім поділом на карантинні зони, з 21 вересня у червону зону потрапили місто Чоп Закарпатської області; Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області; місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області; місто Славута та Волочиський район Хмельницької області; місто Канів Черкаської області; Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області; місто Ніжині та Носівський район Чернігівської області.