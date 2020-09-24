Визначили обмеження у нових "червоних зонах" – Степанов

Державна комісія ТЕБ та НС спільно з регіональною визначила обмеження у "червоних зонах" - містах Тернопіль та Бережани Тернопільської області. Вони почнуть діяти з 28 вересня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 24 вересня на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Засідання відбулося спільно з комісією ТЕБ та НС Тернопільської області, де були присутні в тому числі органи місцевого самоврядування і там були встановлені відповідні обмеження, які будуть доведені до мешканців міст... Обмеження, які були встановлені на території цих міст - це посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення", - сказав міністр. Він додав, що висадка пасажирів можлива.

Також, за словами Степанова, буде обмежено приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення. Крім торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом.

Крім того, обмежать провадження банківської та страхової діяльності, а також медичну практику, ветеринарну практику, діяльність автозаправних комплексів, діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльність з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку.

Також буде заборонено відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім тих, які надають екстрені соціальні послуги, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

Дія цих обмежень почнеться з 00.00 год 28 вересня 2020 року у Тернополі та Бережанах Тернопільської області.

Крім того, за словами Степанова, Комісія ТЕБ та НС Тернопільщини повідомила, що у цих містах запровадять особливий порядок роботи міського транспорту та організації навчального процесу.

Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епідеміологічної небезпеки: до червоної зони увійшли міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області, Київ із помаранчевої зони перейшов до жовтої. Новий поділ почне діяти з 28 вересня.