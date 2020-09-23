Рятувальники спростовують викид радіації на Рівненській АЕС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій спростовує інформацію щодо викиду радіації на Рівненській АЕС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“У зв’язку з розповсюдженням неправдивої інформації щодо викиду радіації на Рівненській АЕС поблизу м. Вараш ДСНС повідомляє, що аварій чи інших нештатних ситуацій на території АЕС не виникало”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що радіаційний фон в межах норми (0,10 мкЗв/г). Рівненська АЕС працює в штатному режимі.

У пресцентрі РАЕС також спростували поширену у деяких ЗМІ неправдиву інформацію про нібито «нештатну» ситуацію на АЕС.

«У зв’язку із поширенням в Інтернеті дезінформації стосовно нештатної ситуації на Рівненській АЕС та евакуації мешканців міста-супутника, повідомляємо, що станом на 12:30 енергоблоки №№1, 2, 3 РАЕС працюють в штатному режимі та енергоблок №4 з 6 вересня перебуває у середньому планово-попереджувальному ремонті.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм», - наголосили у пресцентрі.

Зазначається, що відбулося несанкціоноване втручання у роботу офіційних сайтів Вараської міської ради та Нацполіції України, звідки й поширилася фейкова новина.

На РАЕС просять населення не розповсюджувати неправдиву інформацію та довіряти перевіреним джерелам. Уся достовірна інформація щодо роботи енергоблоків РАЕС публікується на офіційних ресурсах атомки – сторінках у соцмережах та сайті, де також в онлайн-режимі доступні усі радіаційні показники.

Як повідомлялося, у роботу офіційного сайту Національної поліції у середу було зафіксовано несанкціоноване втручання, сайт наразі тимчасово відключений.