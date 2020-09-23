Укрзалізниця поновила посадку пасажирів на двох "червоних" станціях

АТ "Укрзалізниця" з 22 вересня відновило посадку пасажирів на станціях Ніжин та Носівка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Відтак, пасажири зможуть придбати квитки зі вказаних станцій на поїзди сполученням: №45/46 Ужгород — Лисичанськ; №774/773 Київ — Шостка; №779/780 Суми — Київ, Вінниця та №786/785 Київ — Шостка.

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Як повідомляв Укрінформ, посадку пасажирів на станціях Ніжин та Носівка було припинено 14 вересня відповідно до нового епідемічного зонування.

У місті Ніжині та Носівському районі Чернігівщини, які за епідситуацією віднесені до "червоної" зони, 22 вересня громадський транспорт і заклади освіти продовжать роботу.