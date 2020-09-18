Укрзалізниця перевела один із поїздів Kyiv Boryspil Express на регіональний маршрут

АТ "Укрзалізниця" перевело дизель-поїзд ДПКр-3, який курсував за маршрутом Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на маршрут Черкаси - ст. ім. Т.Г. Шевченка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КБВЗ).

Зазначається, що рішення про переведення поїзда було прийнято через скорочення попиту серед пасажирів, викликаного зниженням повітряного пасажиропотоку.

У КВБЗ додають, що після виконання робіт з адаптування локомотивного депо ТЧ-5 Одеської залізниці для технічного обслуговування дизель-поїзда 17 вересня було організовано його випробувальну поїздку за маршрутом Черкаси – ст. ім. Т.Г. Шевченка.

Всі вказані спеціалістами КВБЗ невідповідності депо мають бути усунені в повному обсязі до 26 вересня. Цього ж дня дизель-поїзд ДПКр-3 має розпочати комерційні перевезення пасажирів.

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня 2019 року АТ “Укрзалізниця” відправило у рейс новий дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва КВБЗ за маршрутом Kyiv Boryspil Express.

Регіональний дизель-поїзд ДПКр-3 – другий вітчизняний дизель-поїзд, створений на Крюківському вагонобудівному заводі. Він має три вагони. Два з них є головними (оснащені моторами), один – проміжний. Моторні вагони комплектуються силовими установками потужністю 588 кВт. Для силових установок посилено екологічний стандарт - зменшуються викиди шкідливих речовин.

Загалом у трьох вагонах 170 сидячих місць. Є спеціальний висувний пандус для посадки-висадки пасажирів у візках. Передбачено системи обігріву, що мають забезпечити попередній підігрів салону перед подачею на посадку в холодні дні.