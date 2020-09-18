Укрзалізниця перевела один із поїздів Kyiv Boryspil Express на регіональний маршрут
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КБВЗ).
Зазначається, що рішення про переведення поїзда було прийнято через скорочення попиту серед пасажирів, викликаного зниженням повітряного пасажиропотоку.
У КВБЗ додають, що після виконання робіт з адаптування локомотивного депо ТЧ-5 Одеської залізниці для технічного обслуговування дизель-поїзда 17 вересня було організовано його випробувальну поїздку за маршрутом Черкаси – ст. ім. Т.Г. Шевченка.
Всі вказані спеціалістами КВБЗ невідповідності депо мають бути усунені в повному обсязі до 26 вересня. Цього ж дня дизель-поїзд ДПКр-3 має розпочати комерційні перевезення пасажирів.
Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня 2019 року АТ “Укрзалізниця” відправило у рейс новий дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва КВБЗ за маршрутом Kyiv Boryspil Express.
Регіональний дизель-поїзд ДПКр-3 – другий вітчизняний дизель-поїзд, створений на Крюківському вагонобудівному заводі. Він має три вагони. Два з них є головними (оснащені моторами), один – проміжний. Моторні вагони комплектуються силовими установками потужністю 588 кВт. Для силових установок посилено екологічний стандарт - зменшуються викиди шкідливих речовин.
Загалом у трьох вагонах 170 сидячих місць. Є спеціальний висувний пандус для посадки-висадки пасажирів у візках. Передбачено системи обігріву, що мають забезпечити попередній підігрів салону перед подачею на посадку в холодні дні.