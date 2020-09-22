На Донеччині капітально ремонтують трасу Добропілля-Лиман

На Донеччині в межах програми «Велике будівництво» за понад 800 млн грн капітально ремонтують трасу Добропілля-Лиман.

Як передає Укрінформ, зараз триває капітальний ремонт одразу на двох відтинках цієї траси загальною довжиною 26,6 км, про що 22 вересня повідомив у Фейсбуці голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

Він зазначив, що на ділянці 6+400 км – 20+100 км вкладено нижній шар покриття і вже готується до укладання верхній шар. На ділянці 36+750 км – 49+615 км укладена органомінеральна суміш та крупнозернистий асфальтобетон. На обох відтинках проїжджу частину розширено до восьми метрів.

Очільник області уточнив, що сумарна вартість робіт становитиме 803,4 млн грн, і після завершення ремонту ця дорога стане безпечною і зручною.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел