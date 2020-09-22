У Миколаєві працівники держпідприємства знову перекрили міжнародну трасу

У Миколаєві працівники ДП "Степове" знову перекрили одну з головних магістралей Миколаєва – вулицю Велику Морську на під'їзді до Варварівського мосту, протестуючи тим самим проти начебто рейдерського захоплення урожаю з полів підприємства.

Вони ходять по пішохідному переходу, не пропускаючи транспорт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Люди вимагають розібратися зі спірною ситуацією, яка склалася у господарстві, - приватна фірма начебто збирає урожай держпідприємства, а правоохоронці, до яких неодноразово зверталися, не реагують.

Вони кажуть, що стоятимуть так до пізньої ночі, аж поки керівництво області не вийде до них і не розбереться у ситуації.

Натомість, підприємство ТОВ «Неомаркет-І» , яке збирає урожай у «Степовому», у свою чергу заявляє, що має на це повне право, відповідно до договору зі "Степовим", де 80% врожаю належить саме йому. А люди просто введені в оману новим директором підприємства.

На місці зараз присутні співробітники патрульної поліції, але вони не заважають людям проводити свою акцію.

Натомість їх дії призвели до величезних заторів у центрі міста. Адже Варварівський міст – це частина міжнародної траси М-14.

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Варто зауважити, що на минулому тижні працівники цього підприємства вже перекривали міжнародну трасу М-14 Одесса - Мелітополь - Новоазовськ та дорогу на перетині вулиць Декабристів і Спаська, де розташовані будівлі Головного управління Нацполіціі в Миколаївській області та обласне управління СБУ.