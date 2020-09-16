У Миколаєві працівники держпідприємства перекрили дорогу біля Нацполіції й СБУ

Вони ходять по пішохідному переходу, не пропускаючи транспорт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Люди вимагають розібратися зі спірною ситуацією, яка склалася у господарстві. Там приватна фірма начебто хоче зібрати урожай, який належить держпідприємству, а правоохоронці, до яких неодноразово зверталися, не реагують.

У Миколаєві перекрили дорогу біля управління Нацполіції / Фото Ольги Рудої та з ресурсу 0512.com.ua

Годиною раніше пікетувальники стояли під обласною прокуратурою з плакатами «ДП «Степове» в біді - невідомі збирають наш урожай», «Ні рейдерському захопленню землі в с. Степове», «Почуйте нас!».

На місці події присутні співробітники патрульної поліції та управління превентивної діяльності. Поліцейські організували регулювання дорожнього руху та здійснюють охорону правопорядку.

Варто зауважити, що минулої суботи, 12 вересня, працівники цього ж підприємства вже перекривали міжнародну трасу М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ з тими ж вимогами.