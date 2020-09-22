Обвал будинку у Дрогобичі: усі сім’ї отримали компенсацію за втрачене житло

Усім родинам, які потребували придбання житла та відселення з аварійного житлового будинку по вул. Грушевського № 101 у Дрогобичі, у повному обсязі виплатили грошову допомогу на купівлю нового помешкання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА .

«28 серпня 2019 року через обвал під’їзду багатоквартирного житлового будинку у Дрогобичі без даху над головою залишилася 91 людина. Це 59 сімей. Закупівля квартир або ж виділення коштів родинам проводилась поетапно. Станом на сьогодні усі сім’ї отримали компенсацію», - йдеться в повідомленні

Зазначається, що 1 квітня 2020 року Кабмін виділив з резервного фонду державного бюджету Львівській облдержадміністрації 40,7 млн грн - для придбання житла мешканцям, з розрахунку ринкової вартості 16 тис. грн за квадратний метр.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький 9 квітня підписав розпорядження про розподіл цих коштів. Відтак, виконком Дрогобицької міської ради розпочав процес цільового та ефективного їх використання. Мешканці мали змогу купляти житло більшої площі та доплачувати різницю за квадратні метри. Сума доплат склала 1, 4 млн грн.

Виконком Дрогобицької міськради використав 40,4 млн грн коштів резервного фонду держбюджету. 305 тис. грн залишку повернуть до державного бюджету України.