Житомирська лікарня отримала сучасний апарат ШВЛ для новонароджених

Відділення неонатології для виходжування немовлят лікарні №1 у Житомирі отримало апарат штучної вентиляції легень.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу із посиланням на Житомирську міську раду.

"Апарат будуть використовувати у відділенні неонатології для виходжування немовлят, які народились з критично малою вагою або з іншими патологічними станами, що потребують застосування штучної вентиляції легень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив у Фейсбуці Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, це перший апарат такого класу в Житомирській області. Він виготовлений у Німеччині.

Апарат працює в лікарні вже другий тиждень і за цей час допоміг врятувати життя одного немовляти.

Його закупівля стала можливою завдяки цільовій субвенції з державного бюджету.

Нагадаємо: від початку пандемії COVID-19 у Житомирі коштом міського бюджету придбали 5 апаратів ШВЛ і стільки ж медзакладам передали благодійники.