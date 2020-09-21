У львівській лікарні помер другий безхатько, над яким знущалися підлітки

В реанімації Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги помер безпритульний 66-річний чоловік, якого покалічили 12 вересня двоє юнаків.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець.

"Пацієнт 66 років поступив до нас тиждень тому, після побиття. Був доставлений швидкою допомогою в критичному стані з загрозою для життя: ознаками травматичного ушкодження і домінуючою центрально-мозковою травмою. Боротьба за життя та інтенсивна терапія не дали результатів, динаміка була негативною і на фоні тяжкої церебральної недостатності пацієнт помер. Причина смерті - черепно-мозкова травма – несумісна з життям", - повідомила лікар.

Це вже друга смерть в цій справі, оскільки ще одного закатованого до смерті чоловіка знайшли на місці злочину. Тепер злочинцям може загрожувати довічне ув’язнення.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня у закинутій будівлі на вул.Б. Хмельницького знайшли жорстоко побитих двох безпритульних. 70-річний чоловік від отриманих травм помер на місці, а 66-річний перебував у комі в реанімації. Оперативники карного розшуку Шевченківського відділу поліції встановили осіб та затримали 16-річного львів’янина та мешканця Жовківщини віком 18 років, причетних до вчинення цього злочину.

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Як повідомили згодом у прокуратурі, впродовж трьох днів підлітки знущалися над безпритульними, які жили у закинутій будівлі. Хлопці жорстоко били чоловіків металевими трубами та дерев'яними ніжками від меблів, обливали їх моторним маслом та обсипали сухою будівельною сумішшю. Вони вимагали від бездомних 200 гривень, а свої дії знімали на телефони.

Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – 10 років позбавлення волі. Проте, враховуючи смерть другого потерпілого, міра покарання може сягнути від 15 років до довічного ув’язнення.

Досудове розслідування триває.