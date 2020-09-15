Поліція затримала підозрюваних у вбивстві двох чоловіків у Нікополі

Поліцейські затримали двох осіб, підозрюваних у вбивстві двох чоловіків, тіла яких рано-вранці 14 вересня невідомий привіз до лікарні у Нікополі.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Вчора близько 5 ранку між групою чоловіків виник конфлікт, під час якого підозрювані смертельно поранили двох чоловіків. Самі нападники також дістали поранення та звернулися до травмпункту", - поінформували у МВС.

Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ, що передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

Встановлюються інші обставини злочину та можливі учасники стрілянини.

Як повідомлялося, 14 вересня близько 6-ї ранку невідомий доправив до міської лікарні Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).