Поліція затримала підозрюваних у вбивстві двох чоловіків у Нікополі
Про це повідомляє пресслужба МВС у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Вчора близько 5 ранку між групою чоловіків виник конфлікт, під час якого підозрювані смертельно поранили двох чоловіків. Самі нападники також дістали поранення та звернулися до травмпункту", - поінформували у МВС.
Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ, що передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.
Встановлюються інші обставини злочину та можливі учасники стрілянини.
Як повідомлялося, 14 вересня близько 6-ї ранку невідомий доправив до міської лікарні Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).