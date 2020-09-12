Стрілянина у кафе на Київщині: поліція затримала організатора конфлікту

Поліція затримала іноземця, причетного до стрілянини біля кафе у м.Українка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Працівники Управління карного розшуку поліції столичної області встановили та затримали основного організатора конфлікту, в результаті якого сталася стрілянина біля кафе у місті Українка Обухівського району. Ним виявився 32-річний громадянин Російської Федерації, який вже мав проблеми із законом", - зазначається у повідомленні.

Оперативники затримали зловмисника у місті Київ, де він переховувався від правоохоронців.

Як раніше повідомлялось, група невідомих осіб приїхала на автівках із Києва до кафе у місто Українка і влаштували конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.

Встановлено, що саме цей чоловік прибув зі столиці і під час інциденту з травматичної зброї поранив двох жителів міста Українка, за життя яких у подальшому боролися лікарі.

Наразі іноземець затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо оголошення йому підозри за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Запобіжний захід для затриманого обере суд.

Оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення та затримання усіх учасників стрілянини біля кав’ярні, тривають.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня стало відомо, що група невідомих осіб приїхала на автівках зі столиці та влаштувала стрілянину в кафе в Українці Київської області. Після інциденту до лікарні звернулися троє потерпілих чоловіків з пораненнями. Один з них потім втік. Особи отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським вони відмовились. Слідчі відкрили два кримінальні провадження за фактом хуліганства та приховування злочину.

Фото: Нацполіція