У Львові підлітки побили двох чоловіків: один помер, інший - у комі

Львівські правоохоронці затримали зловмисникі, причетних до жорстокого побиття двох чоловіків у Львові, один з яких помер, інший - госпіталізований та перебуває у комі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

"12 вересня близько 17.00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що у закинутій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького у Львові було виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. В іншій кімнаті цієї ж будівлі перебував ще один чоловік з чисельними тілесними ушкодженнями", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу загиблого, 70-річного львів'янина та його товариша – також жителя Львова віком 64 роки, якого медики госпіталізували. Зараз він перебуває у комі. Також попередньо медики встановили, що чоловіки були жорстоко побиті.

«Проведеними заходами було встановлено, що тілесні ушкодження загиблий та його товариш могли отримати під час конфлікту з невідомими чоловіками, які жорстоко побили їх... Вже за кілька годин оперативники карного розшуку Шевченківського відділу поліції встановили особи та затримали 16-річного львів’янина та мешканця Жовківщини віком 18 років, причетних до вчинення цього злочину», - розповів очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.