Депутата Полякова побили у центрі Києва - ЗМІ

Столична поліція встановлює обставини завдання тілесних ушкоджень народному депутату, відкрито кримінальне провадження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«За фактом протиправних дій відносно народного обранця відкрито кримінальне провадження. Дії невідомого кваліфіковано за ст. 125 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у середу зранку до столичної поліції надійшло повідомлення від лікаря про надання меддопомоги депутату. Для з’ясування усіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.

Зі слів постраждалого встановлено, що о 4.30 біля одного з будинків на вулиці Богдана Хмельницького під час конфлікту невідомий наніс йому тілесні ушкодження. Депутат для надання медичної допомоги самостійно звернувся до травмпункту.

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На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до ЄРДР. Відділ дізнання Шевченківського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Проводяться розшукові заходи для встановлення та затримання причетних до цього кримінального правопорушення осіб.

Досудове розслідування триває.

За даними ЗМІ, йдеться про Антона Полякова.

Як повідомлялося, 3 грудня 2019 року голова ВР Дмитро Разумков оголосив по вихід із фракції партії "Слуга народу" депутата Антона Полякова.