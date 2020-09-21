Голова окружного адмінсуду Харкова “погоріла” на передачі хабара - СБУ

Голова окружного адмінсуду Харкова “погоріла” на передачі хабара - СБУ

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Укрінформ
Служба безпеки України спільно з НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрила голову Харківського окружного адміністративного суду під час передачі хабара у 3 тис. доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За даними досудового розслідування, посадовець здійснювала тиск на одного із суддів для винесення необхідної судової постанови у адміністративній справі по земельному питанню. За прийняття суддею «правильного» рішення голова суду передала 3 тисячі доларів США”, - йдеться у повідомленні.

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Наразі тривають невідкладні слідчі дії, для встановлення інших можливих фактів корупції та причетності до них співробітників суду.

Вирішується питання щодо повідомлення голові суду про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

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