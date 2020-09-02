Мільйон на місяць: у Херсоні на хабарі викрили посадовця Укртрансбезпеки

У Херсоні на хабарі викрито посадовця Чорноморського управління Укртрансбезпеки – його підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди за пропуск габаритного транспорту.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє прокуратура Херсонської області.

«За процесуального керівництва прокуратури Херсонської області співробітниками Головного управління Нацполіції області та Управління СБУ в області викрито співробітника Чорноморського управління Укртрансбезпеки на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець, залучивши до протиправної діяльності третіх осіб, налагодив схему отримання неправомірної вигоди з водіїв вантажних транспортних засобів за безперешкодний проїзд габаритно-вагового комплексу. За попередніми даними, таким чином щомісячно він «заробляв» близько 1 млн грн.

Слідчі дії тривають.