Помер ректор Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара

У м.Дніпрі помер ректор національного університету ім. Олеся Гончара — Микола Поляков.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в інформаційно-аналітичному центрі ДНУ ім. Олеся Гончара.

"Ректорат Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара з глибоким сумом сповіщає, що пішов з життя ректор університету, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, Почесний громадянин міста Дніпро, повний кавалер ордена "За заслуги" Микола Вікторович Поляков", - йдеться в повідомленні.

Як відзначається, Микола Поляков очолював університет 22 роки. Тут він пройшов усі етапи становлення науковця, керівника, авторитетного громадського діяча.

Поляков народився 1946 року. У 1971 році закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету. У період 1989-1996 рр. працював деканом цього факультету. З 1996 року по 1998 рік - проректор з навчальної роботи. З 1998 року - ректор Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

Микола Поляков є одним із провідних учених України в галузі досліджень рідин і газів. Головний редактор наукового журналу "Вісник Дніпропетровського університету". Автор і співавтор понад 300 наукових праць.