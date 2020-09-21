На Буковині школярі допомагали держслужбовцям прибирати береги річок
Про це повідомляє Чернівецька ОДА, передає Укрінформ.
"Традиційно в треті вихідні вересня світова екологічна спільнота організовує масштабні екологічні івенти у рамках "Міжнародного дня чистих берегів". Колектив БУВРу спільно із представниками Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецького рибоохоронного патруля, сільських рад та шкіл сіл Кормань і Михалкове Сокирянського району прибрали береги річок Дністер, Прут та Сірет на території Чернівецької області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таким чином фахівці намагаються привернути увагу громадськості до проблем засмічення відходами водних ресурсів.
"Акції також покликані виховувати дбайливе ставлення до довкілля та підвищувати екологічну свідомість населення", - додали в обласній адміністрації.
Цього року акція відбувалась із дотриманням усіх карантинних вимог та правил техніки безпеки.