На Буковині школярі допомагали держслужбовцям прибирати береги річок

У Чернівецькій області держслужбовці разом із школярами кількох сіл прибирали береги річок Дністер, Прут і Сірет.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА, передає Укрінформ.

"Традиційно в треті вихідні вересня світова екологічна спільнота організовує масштабні екологічні івенти у рамках "Міжнародного дня чистих берегів". Колектив БУВРу спільно із представниками Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецького рибоохоронного патруля, сільських рад та шкіл сіл Кормань і Михалкове Сокирянського району прибрали береги річок Дністер, Прут та Сірет на території Чернівецької області", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що таким чином фахівці намагаються привернути увагу громадськості до проблем засмічення відходами водних ресурсів.

"Акції також покликані виховувати дбайливе ставлення до довкілля та підвищувати екологічну свідомість населення", - додали в обласній адміністрації.

Цього року акція відбувалась із дотриманням усіх карантинних вимог та правил техніки безпеки.