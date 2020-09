На Прикарпатті з берегів річки вивезли причіп сміття

В Івано-Франківській області з берегів річки Бистриця Солотвинська, де наводили лад у рамках Всесвітнього дня прибирання, вивезли причіп сміття.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Андрій Пліхтяк.

«Сьогодні близько 30 осіб прибирали береги річки Бистриця Солотвинська біля села Старий Лисець. Вивезли тракторний причіп сміття. Чи дуже засмічені береги? Ні. Свідомість відпочивальників суттєво покращилась», - зазначив Пліхтяк.

Він зауважив, що до прибирання Бистриці Солотвинської долучились голова Івано-франківської ОДА Віталій Федорів та державний секретар Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Євдокія Ярова.

Би́стриця Соло́твинська — річка в Україні, в межах Богородчанського і Тисменицького районів Івано-Франківській області, довжина річки 84 км. Бистриця Солотвинська бере початок з джерел при підніжжі гір Малої Сивулі і Бистрика, неподалік від урвища Пекло, в найвищій частині Ґорґан, на висоті 1390 м. Бистриця Солотвинська зливається з Бистрицею Надвірнянською при південній частині Вовчинецького пагорба (біля села Вовчинець), і вони утворюють єдину Бистрицю, яка через 17 км впадає у Дністер (на висоті 232 м).

Як повідомляв Укрінформ, акція прибирання проходить 19 вересня у 24 областях України. Організатори закликають усіх небайдужих долучитися із мільйонами активістів зі 180 країн світу до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day, дотримуючись карантинних норм та правил техніки безпеки.

Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine – учасник загальносвітового руху Let’s do it World, що об’єднує понад 20 мільйонів активістів у 180 країнах, які щорічно в третю суботу вересня виходять на прибирання у своїх країнах

Акція відбувається за підтримки органів виконавчої влади, зокрема Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа.