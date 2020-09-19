У Херсоні на День міста збирали підписи за збереження архітектурних пам’яток

У Херсоні на День міста активісти збирали підписи містян за проведення громадських слухань задля збереження архітектурних пам’яток і будівель в історичному центрі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми цього року вирішили привернути увагу до тієї проблеми, яку порушили ще навесні після випадку з руйнуванням фасаду будинку на вулиці Старообрядницькій. Розуміємо, що «гасити пожежі», бігати і захищати окремі будинки неможливо – потрібна системна політика. Ми хочемо ініціювати проведення громадських слухань з питання збереження культурної спадщини», - пояснила виконавчий директор громадського центру «Нова генерація» Оксана Глєбушкіна.

У Херсоні на День міста активісти вийшли на акцію, щоб захисти історичні будівлі / Фото: Ірина Староселець. Укрінформ

Щоб провести ці слухання, треба зібрати 300 підписів. Тож активісти вийшли у День міста на вулицю Суворова, де проводяться святкові заходи, і пропонували херсонцям підтримати відповідне звернення до міського голови.

Крім того, містянам пропонують взяти участь в опитуванні щодо об’єктів, які потребують, на їхню думку, першочергової реставрації - у контексті розробки стратегії міста до 2030 року. На вулиці розмістили стенд із зображеннями 10 історичних будівель, і людям пропонують вкинути у скриньку паперове серце з номером тієї пам'ятки, за яку вони переймаються найбільше.

Багато учасників "голосування" кажуть, що всі ці будівлі варті підтримки, і просять "бюлетені" для всіх об'єктів.