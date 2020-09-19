У Херсоні на День міста - регата пам’яті польського генерала Заруського
Співорганізаторами змагань є обласна Федерація вітрильного спорту та польське товариство «Полонія», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Це 10-та, ювілейна регата, яку ми традиційно проводимо на честь Дня міста. У 2011 році тодішній президент Польщі Броніслав Комаровський подарував Кубок на честь знаменитого бригадного генерала Маріуша Заруського. У минулі роки учасниками регати були польські яхтсмени, але цьогоріч через ситуацію з коронавірусом вони не змогли дістатися», - розповіла голова обласного польського товариства «Полонія» Розалія Ліпінська.У Херсоні на День міста проводять регату пам’яті генерала Заруського на Кубок Президента Польщі / Фото: Ірина Староселець. Укрінформ
Вона додала, що директор польського Центру водного туризму Войтек Скура хоч і не прибув цьогоріч у Херсон, проте передав подяку її учасникам та організаторам – вітальні слова зачитали під час урочистого відкриття змагань.
Генеральний консул Республіки Польща в Одесі Катажина Солек приїхала у Херсон, щоб привітати учасників регати.
«На мою думку, це, звісно, спортивне змагання. Але також це нагода згадати про великого поляка, видатну особу генерала Заруського. Він є прикладом для молоді, його називають генералом моря та гір. Це особистість, що об’єднує Польщу та Україну», - зазначила дипломат.
Серед учасників цьогорічної регати є представники Херсона, Миколаєва, Каховки.
Херсонець Ігор Бережний, пенсіонер – авіадиспетчер, вже не вперше бере участь у регаті на своїй яхті «Ольга». За його словами, регата для нього, передусім – це свято міста, зустріч із друзями - яхтсменами, що приїздять з сусідніх областей, міст. Яхту він, як і багато інших учасників змагань, побудував власноруч. Цьогоріч їх уже десять років: за ці роки вона пройшла Чорне, Середземне, Мармурове, Егейське моря, Дарданелли і Босфор.
За словами голови обласної Федерації вітрильного спорту Анатолія Толчинського, незважаючи на звернення до міського голови, влада міста не надала підтримки організаторам. «Бюрократія перемогла – змагання є міжнародними, проте бюджет їх не підтримує», - розповів він кореспонденту агентства.
Маріуш Заруський (1867 — 1941) — польський громадський діяч, фотограф, художник, поет і письменник, моряк, яхтсмен і мандрівник. Його життя тісно пов’язане з Півднем України. Він навчався і працював у Одесі, Миколаєві, а останні роки життя провів у Херсоні. Заруський був заарештований у Львові як «соціально небезпечний елемент». Його етапували до Херсона, де він помер у в'язниці НКВС 8 квітня 1941 року. Заруський похований на старому міському цвинтарі.