У Херсоні на День міста - регата пам’яті польського генерала Заруського

У Херсоні у День міста, 19 вересня, проходить 10-а регата пам’яті генерала Заруського на Кубок президента Республіки Польща.

Співорганізаторами змагань є обласна Федерація вітрильного спорту та польське товариство «Полонія», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це 10-та, ювілейна регата, яку ми традиційно проводимо на честь Дня міста. У 2011 році тодішній президент Польщі Броніслав Комаровський подарував Кубок на честь знаменитого бригадного генерала Маріуша Заруського. У минулі роки учасниками регати були польські яхтсмени, але цьогоріч через ситуацію з коронавірусом вони не змогли дістатися», - розповіла голова обласного польського товариства «Полонія» Розалія Ліпінська.

У Херсоні на День міста проводять регату пам’яті генерала Заруського на Кубок Президента Польщі / Фото: Ірина Староселець. Укрінформ

Вона додала, що директор польського Центру водного туризму Войтек Скура хоч і не прибув цьогоріч у Херсон, проте передав подяку її учасникам та організаторам – вітальні слова зачитали під час урочистого відкриття змагань.

Генеральний консул Республіки Польща в Одесі Катажина Солек приїхала у Херсон, щоб привітати учасників регати.

«На мою думку, це, звісно, спортивне змагання. Але також це нагода згадати про великого поляка, видатну особу генерала Заруського. Він є прикладом для молоді, його називають генералом моря та гір. Це особистість, що об’єднує Польщу та Україну», - зазначила дипломат.

Серед учасників цьогорічної регати є представники Херсона, Миколаєва, Каховки.

Херсонець Ігор Бережний, пенсіонер – авіадиспетчер, вже не вперше бере участь у регаті на своїй яхті «Ольга». За його словами, регата для нього, передусім – це свято міста, зустріч із друзями - яхтсменами, що приїздять з сусідніх областей, міст. Яхту він, як і багато інших учасників змагань, побудував власноруч. Цьогоріч їх уже десять років: за ці роки вона пройшла Чорне, Середземне, Мармурове, Егейське моря, Дарданелли і Босфор.

Читайте також: Моррічсервіс та Херсонська морська академія підписали меморандум про співпрацю

За словами голови обласної Федерації вітрильного спорту Анатолія Толчинського, незважаючи на звернення до міського голови, влада міста не надала підтримки організаторам. «Бюрократія перемогла – змагання є міжнародними, проте бюджет їх не підтримує», - розповів він кореспонденту агентства.

Маріуш Заруський (1867 — 1941) — польський громадський діяч, фотограф, художник, поет і письменник, моряк, яхтсмен і мандрівник. Його життя тісно пов’язане з Півднем України. Він навчався і працював у Одесі, Миколаєві, а останні роки життя провів у Херсоні. Заруський був заарештований у Львові як «соціально небезпечний елемент». Його етапували до Херсона, де він помер у в'язниці НКВС 8 квітня 1941 року. Заруський похований на старому міському цвинтарі.