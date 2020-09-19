Моррічсервіс та Херсонська морська академія підписали меморандум про співпрацю

Кращі курсанти Херсонської державної морської академії отримали перший паспорт моряка в урочистій атмосфері під час відзначення річниці роботи центру державного підприємства «Сервісний центр морського та річкового транспорту».

На урочистому заході було підписано Меморандум про співпрацю Моррічсервісу з ХДМА. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вітаю усіх у цьому прозорому, в усіх сеансах, сервісному центрі у Херсоні, якому сьогодні рік. Хочу зазначити, що ми готуємо до втілення загальнонаціональну інформаційну програму для студентів морських освітніх закладів. І починаємо з Херсону. Я дуже вдячна Херсонській державній морській академії за готовність співпрацювати в цьому напрямку. І сьогодні я б хотіла скріпити наше партнерство - підписати меморандум про співпрацю», - зазначила директорка ДП «Моррічсервіс» Ірина Костюк.

Моррічсервіс та Херсонська державна морська академія підписали меморандум про співпрацю

Як підкреслив ректор ХДМА Василь Чернявський, і академія, і Моррічсервіс націлені на одне: підготувати курсантів до майбутньої роботи, забезпечивши необхідними документами.

Меморандум, зокрема, передбачає розробку та втілення навчальних та інформаційних програм, курсів.

На подію також запросили курсантів академії, кращі з них за рейтингом навчання, урочисто отримали свої перші посвідчення особи моряка. Привітав херсонських курсантів з отриманням першого паспорта моряка соліст музичного гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк.

Вітальні слова, поради та побажання пролунали у відеозверненні від міністра інфраструктури Владислава Криклія, голови Державної служби морського та річкового транспорту Сергія Звягінцева та від моряків, які зараз працюють в різних куточках світу.

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Як повідомили кореспонденту агентства у пресслужбі ДП «Моррічсервіс», саме у херсонському сервісному центрі запровадили експеримент – тут з'явилася послуга «кадетські години». Визначений час, коли курсанти Херсонської морської академії та коледжу обслуговуються позачергово для отримання посвідчення особи моряка.

Загалом за рік своєї роботи Моррічсервіс у Херсоні надав 7,5 тисяч послуг.

Як повідомляв Укрінформ, створений у Херсоні у вересні 2019 року сервісний центр, де надають адмінпослуги морякам, став третім в Україні, раніше такі центри відкрились в Одесі та Ізмаїлі, четвертим став сервісний центр у Маріуполі.