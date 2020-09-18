Одяг зі сміття продемонструють у Чернігові у Всесвітній день прибирання

Всесвітній день прибирання 19 вересня у Чернігові позначиться не лише акцією "World Cleanup Day" із наведення ладу, а й демонстрацією креативного одягу зі сміття.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Чернігівського обласного молодіжного центру у Фейсбуці.

"У День Всесвітнього прибирання (19 вересня) ми будемо не тільки прибирати наше чудове місто, а й влаштуємо невеликий перфоманс! А саме - Fashion-шоу костюмів, створених із вторинної сировини, а також старих речей, яких люди щоденно позбуваються", - йдеться в анонсі заходу.

Зазначається, що колекція складатиметься із костюмів від організаторки та керівниці проєкту "Fashion-Скарбниця" Олени Рогової та учасників конкурсу "Trash Look", який молодіжний центр оголошував нещодавно.

Показ креативних моделей розпочнеться о 15 годині на Алеї Героїв.

Що стосується прибирання, то за інформацією Чернігівської ОДА, акція "World Cleanup Day" на Чернігівщині проводитиметься на 10 локаціях: шести в обласному центрі, трьох - у містах Ніжин, Мена, Городня та Коропській ОТГ.

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Як відомо, 19 вересня Україна разом із мільйонами активістів із 180 країн світу вийде на Всесвітній день прибирання. Цього року акція відбудеться із дотриманням карантинних норм та правил техніки безпеки.

Організатор заходу - Всеукраїнський молодіжний рух "Let’s do it Ukraine". Організатор на Чернігівщині - обласний молодіжний центр.