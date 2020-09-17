Президент у Львові поспілкувався з рідними загиблих на Донбасі

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львівської області ушанував пам'ять загиблих героїв АТО/ООС і поспілкувався з їхніми рідними та близькими.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

Як зазначається, Президент поклав квіти до меморіального знака на Личаківському кладовищі. Тут поховані, зокрема, генерал-майор Сергій Кульчицький, полковник МВС Андрій Соколенко, Герой України відомий оперний співак Василь Сліпак, інші військові, Герої Небесної Сотні.

«Мої співчуття і вдячність вам усім – від усіх українців за той героїзм, що вони віддали життя заради нас, заради нашого суверенітету», – звернувся глава держави до членів родин загиблих воїнів.

Присутні на зустрічі сім’ї подякували Зеленському за зрівняння добровольців, які захищали Україну, у правах з кадровими військовослужбовцями – учасниками бойових дій. Президент на це зауважив, що вважає це справедливим.

Від імені родичів загиблих добровольців главі держави передали прохання посприяти тому, щоб їхні імена згадували під час пам'ятних заходів у «Залі пам'яті» Міноборони.

Як зазначають в Офісі Президента, на зустрічі порушувалося й питання виплат родинам учасників бойових дій, які померли після повернення з фронту; розміру забезпечення утриманців полеглих; розслідування обставин загибелі військових.

"Окремо акцентували увагу на забезпеченні військових та учасників бойових дій житлом, адже у Львові та області черга дуже велика. Президент доручив вивчити ситуацію детальніше та надати пропозиції можливих пілотних проєктів", - поінформували в ОП.

Фото: ОП