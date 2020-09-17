Силовики готові стримати хасидів, якщо ті "штурмуватимуть" кордон - ДПСУ

Прикордонники разом із поліцією та Нацгвардією зможуть забезпечити охорону держкордону у випадку спроби порушити його хасидами, які зараз перебувають біля пункту пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області.

Про це журналістам у "Нових Яриловичах" повідомив перший заступник голови Держприкордонслужби України генерал-майор Володимир Нікіфоренко, передає Укрінформ.

"Держприкордонслужба має достатньо сил і засобів для того, щоб забезпечити надійну охорону державного кордону. А на сьогодні ми ще й тісно взаємодіємо з Національною поліцією та Нацгвардією. Їхні резерви теж перебувають тут, поруч із нами, і ми впевнені в тому, що своє завдання виконаємо", - сказав генерал.

Він нагадав, що посилення ділянки українсько-білоруського кордону в районі "Нових Яриловичів" відбулося після того, як сюди прибули хасиди.

Як відомо, це сталося 14 вересня надвечір. На сьогодні на білоруській частині нейтральної смуги, біля лінії українського кордону, зібралася понад тисяча паломників. Вони заявляють про своє бажання потрапити до Умані Черкаської області на відзначення юдейського нового року - Рош га-Шана. Традиційно на свято (цього року 18-20 вересня) вони збираються біля могили свого духовного лідера - цадика Нахмана, який похований в Умані.

Як передає з п/п "Нові Яриловичі" кореспондент агентства, відучора, за словами прикордонників, кількість паломників не зросла. Вони поводять себе не агресивно, намірів порушити український кордон не виказують. Натомість танцюють, співають і моляться.

Біля пункту пропуску розташувалися підрозділи силовиків - там стоять великі намети, працює польова кухня. На сам КПП пропускають лише автівки прикордонників та спецтранспорт. Великого скупчення великих вантажівок біля кордону немає. Водії тих фур, які стоять (їх трохи більше десяти), кажуть, що приїхали у середу надвечір і потрапили якраз на момент закриття пункту пропуску. Зараз вони чекають рішення свого керівництва, де їм краще перетнути кордон. Деякі вже розвертаються. Машин, які б тут стояли кілька діб, немає. Адже в попередні дні вантажівки оформляли і пропускали в Білорусь невеликими партіями.

З боку Республіки Білорусь (п/п "нова Гута") за останні кілька днів ніхто в Україну не в’їжджав. Там рух припинили відразу як тільки пропустили хасидів.

Як повідомлялося, заборона іноземцям на в’їзд в Україну діє з 28 серпня по 28 вересня. У середу, 16 вересня, урядом була прийнята постанова про закриття п/п "Нові Яриловичі" на Чернігівщині, біля якого зібралася велика кількість іноземців.

Фото: Наталія Потапчук