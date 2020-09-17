Хасиди не збираються залишати пункт пропуску "Нові Яриловичі" - танцюють і моляться

Після роз'яснення щодо заборони в'їзду в Україну іноземцям, хасиди, які прибули на інші пропускні пункти українсько-білоруського кордону, повернулися назад. Проте, паломники, які знаходяться в пункті пропуску "Нові Яриловичі" на Чернігівщині, поки що нікуди не збираються.

Про це журналістам в "Нових Яриловичах" повідомив перший заступник голови Держприкордонслужби України генерал-майор Володимир Нікіфоренко, передає кореспондент Укрінформу.

"Були спроби іноземців потрапити в Україну на волинській ділянці кордону. Проте після роз'яснення голови Держприкордонслужби про призупинення пропуску відповідно до урядової постанови, яка діє до 28 вересня, та його поради повернутися (він там працював учора й позавчора), вони це зробили. Сфотографувалися на пам'ять і поїхали назад. А от паломники, які знаходяться в пункті пропуску "Нові Яриловичі" поки що нікуди не збираються", - розповів Нікіфоренко.

Він додав, що у четвер зранку вчергове пояснив паломникам про тимчасову заборону в'їзду, але вони ніяк не відреагували. Навіть не засмутилися.

"Настрій у них чудовий, вони співають, танцюють, моляться, і я б не сказав, що вони там сумують", - зазначив Нікіфоренко.

Щодо забезпечення хасидів усім необхідним, то завдяки взаємодії ДПСУ з релігійними організаціями, які ними опікуються, та посольствами, все, що треба для "проживання" на кордоні паломники мають.

За словами Нікіфоренка, охорона ділянки українського кордону в "Нових Яриловичах" посилена. Тут цілодобово чергують підрозділи Нацполіції та Нацгвардії.

Як повідомлялося, з понеділка, 14 вересня, на нейтральній території між українським пунктом пропуску "Нові Яриловичі" та білоруським "Нова Гута" зібралося більш ніж тисяча хасидів, які мали намір потрапити до Умані на святкування юдейського нового року - Рош-га-Шана. З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції та забезпечення карантинних заходів 16 вересня український уряд прийняв постанову про тимчасове закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі". Транспортні засоби, які туди прибувають, направляються в інші пункти перетину кордону.

Раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не оформлювати на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію виключень із заборони в’їзду іноземців.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.

фото: Наталія Потапчук