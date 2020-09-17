У Житомирі ще одна лікарня починає приймати хворих на COVID-19

У Житомирі в міській лікарні №2 розгорнули інфекційне відділення, де лікуватимуть хворих із коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це лікарня повідомила у Фейсбуці.

«З 17.09.2020 КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» Житомирської міської ради розпочне прийом пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на базі міського центру ішемічної хвороби та некоронарногенних захворювань серця створили інфекційне відділення, де надаватимуть стаціонарну допомогу таким хворим.

У закладі забезпечать розділення потоків пацієнтів із підозрою або встановленим захворюванням на COVID-19 та людей з іншими захворюваннями.

Досі хворих на COVID-19 лікували в інфекційному відділення міської лікарні №1. Через велику кількість пацієнтів заклад нині перевантажений.

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На Житомирщині підтверджено 4 656 випадків COVID-19, з них 89 летальних. 2 358 людей одужали.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 вересня в Україні коронавірус підтверджено у 166 244 осіб, за минулу добу виявлено 3 584 випадків COVID-19. Загалом від коронавірусу вилікувалися 73 913 осіб, а 3 400 померли.