На Житомирщині закрили на карантин 12 шкіл та 48 класів

У Житомирській області через виявлені випадки COVID-19 на карантині перебувають 12 шкіл та 48 класів у різних навчальних закладах.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла головний спеціаліст відділу загальної середньої, дошкільної та інклюзивної освіти Управління освіти і науки Житомирської ОДА Наталія Шевчук.

«Станом на 16 вересня в області закрито у зв’язку з карантином 12 закладів та 48 класів. На карантині перебуває 3 679 учнів. Серед хворих - 52 працівники закладів освіти та 12 дітей», - зазначила Шевчук.

За її словами, на карантин зачинені школи у Любарській ОТГ, Миропільській, Хорошівській, Коростишівській, Вільшанській, Гришківецькій, Високівській ОТГ, а також у місті Новограді-Волинському та у Коростенському, Чуднівському, Черняхівському і Бердичівському районах.

Минулого тижня, станом на 9 вересня, в області на карантині перебували 9 шкіл та 27 класів.

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На Житомирщині підтверджено 4543 випадки COVID-19, 2358 осіб одужали, 88 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 вересня в Україні виявили 2 958 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 162 660.