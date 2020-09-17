На Київщині за добу - 135 випадків коронавірусу

У Київській області за добу підтверджено 135 нових випадків коронавірусної хвороби, у тому числі у 9-ти дітей віком від 8 місяців до 17 років та у 126 дорослих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"Маємо 135 нових випадків захворювання за добу. Це рекордна кількість – хвороба не відступає. Бережіть здоров‘я своє та рідних, носіть маски або респіратори, користуйтеся дезінфекторами, по можливості уникайте місця скупчення людей. Маємо поставитися відповідально до ситуації, щоб Київська область не перетнула межу і не опинилася в червоній зоні, коли будемо вимушені застосувати значні обмеження», - зазначив голова Київської ОДА Василь Володін.

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області станом на 17 вересня підтверджено 7342 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 600 дітей та у 887 медичних працівників.

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1061 хворий, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 6281 особа.

Одужало всього 4851 особа, з них 410 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За минулу добу одужало 45 осіб, з них 5 дітей.

Всього за період епідемії у Київській області померли 146 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про чотири летальних випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 (дві жінки: віком 44 роки (с. Строкова Переяслав-Хмельницького району), 68 років (м. Фастів) та два чоловіки: 71 рік (м. Біла Церква) та 51 рік (смт Калинівка Броварського району).

За період з 14 березня до Київського обласного лабораторного центру надійшло 10 779 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 132 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 20 279 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 16 вересня, виявили 3 584 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 166 244.