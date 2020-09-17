У Києві за добу - 379 випадків коронавірусу, п’ять - летальні

На сьогодні в столиці вже 18 449 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 379.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 379 людей. З них — 41 дитина. 5 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 296 киян", - зазначив Кличко.

Захворіли: 208 жінок віком від 18 до 76 років, 130 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв та 20 дівчаток від 7 місяців до 16 років та 21 хлопчик від 3 років до 17.

Захворіли, зокрема, 7 медиків.

За словами Кличка, не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапив 31 пацієнт. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 82 людини. Усього коронавірус подолали 5601 мешканець Києва.

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Він повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 72, в Дніпровському районі - 59. Та в Деснянському районі – 55 випадків.

"Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!", - наголосив він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 16 вересня, виявили 3 584 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 166 244.