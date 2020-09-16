На Київщині понад 11 тисяч школярів перевели на дистанційне навчання

У Київській області повністю переведені на дистанційну форму навчання 25 закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 11 140 учнів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.

"Навчальні заклади, в яких виявляємо хворих, переводимо на віддалене навчання або повністю, або окремими класами в залежності від ситуації. Станом на 15 вересня зафіксовано 190 випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед педагогічних працівників та учнів. Через що на самізоляції знаходиться 90 окремих класів у 57 закладах освіти, а це 2945 учнів", - зазначив він.

Також відсьогодні після двотижневої самоізоляції до навчання повернулися учні Ірпінської школи №15.

Крім цього, в області на карантин закриті 11 дитсадків із 686, де хворіють 21 дорослий та одна дитина.

Як повідомлялося, у Київській області за добу підтвердили 128 нових випадків коронавірусної хвороби.

В Україні за минулу добу, 15 вересня, виявили 2 958 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 162 660.