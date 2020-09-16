На Київщині за добу підтвердили 128 випадків COVID-19

У Київській області за добу підтвердили 128 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 16 вересня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 7207 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 591 дитини та у 882 медичних працівників. За добу підтверджено 128 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у повідомленні.

За добу коронавірус підтвердили у 8-ми дітей віком від 8 місяців до 17 років та у 120 дорослих. З них 11 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 117 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

Як повідомляється, одужали всього 4806 осіб, з них 405 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 82 особи, з них 4 дитини.

Всього за період епідемії у Київській області померли 142 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про чотири летальних випадки у хворих з підтвердженим COVID-19.

Читайте також: На Київщині понад 10 тисяч учнів та вчителів перейшли на дистанційне навчання

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 15 вересня, виявили 2 958 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 162 660.