В Україні постійно докуповують обладнання для лабораторій, які досліджують "ковід-тести" — Степанов

В Україні постійно докуповують необхідне обладнання для лабораторних центрів, де проводять дослідження тестів на коронавірус.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу 16 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми постійно знаходимося в процесі докупівлі нового обладнання. По всій країні це відбувається. Ви це можете бачити по статистиці, по цифрах, які ми оголошуємо кожного дня", - сказав міністр.

Він зазначив, що окрім закупівлі обладнання, МОЗ займається і навчанням медичних працівників.

Степанов додав, що під кількість нового обладнання, яке постійно вводять в експлуатацію, також закуповуються ПЛР-тести. За його словами, ці тести закуповують самі лабораторні центри.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 15 вересня, виявили 2 958 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 162 660.