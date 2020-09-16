В Україні постійно докуповують обладнання для лабораторій, які досліджують "ковід-тести" — Степанов
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу 16 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми постійно знаходимося в процесі докупівлі нового обладнання. По всій країні це відбувається. Ви це можете бачити по статистиці, по цифрах, які ми оголошуємо кожного дня", - сказав міністр.
Він зазначив, що окрім закупівлі обладнання, МОЗ займається і навчанням медичних працівників.
Степанов додав, що під кількість нового обладнання, яке постійно вводять в експлуатацію, також закуповуються ПЛР-тести. За його словами, ці тести закуповують самі лабораторні центри.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 15 вересня, виявили 2 958 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 162 660.