У Національному фармуніверситеті відкрили сучасну аудиторію

У Національному фармацевтичному університеті (Харків) на кафедрі "Технології фармпрепаратів" завдяки благодійній допомозі відкрили сучасну аудиторію для проведення лекцій і практичних занять.

У приміщенні, як повідомляє кореспондент Укрінформу, зробили капітальний ремонт стін і стелі, придбали нові столи та стільці, встановили проєктор з екраном. Найважливіший елемент оновлення - ізоляційний бокс для хімічних дослідів та експериментів.

Ремонтні роботи тривали близько чотирьох місяців коштом фармацевтичної компанії "Фармак". "Розвиток наукового потенціалу в Україні - стратегічна задача, для держави та бізнесу. Нам необхідно співпрацювати з вишами, які готують профільних фахівців. Надавати підтримку науковому співтовариству, виділяти гроші на фундаментальну науку і стимулювати прикладні розробки. Це дозволить підтримувати науковий процес в країні і не буде сприяти відтоку фахівців. Для нас вирішальну роль відіграють кваліфіковані співробітники. Ми розуміємо, як непросто знайти талановитих фармацевтів і представників інших спеціальностей, тому ведемо активну роботу з вузами країни. Особливе місце в цьому списку займає Національний фармацевтичний університет, з яким «Фармак» вже багато років співпрацює", - зазначив виконавчий директор компанії Володимир Костюк. Він додав, що підтримка університету надважлива для компанії, оскільки кваліфіковані працівники затребувані у фармацевтичній галузі, а студентам потрібні сучасні умови для навчання.

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"Цього року компанії "Фармак" виповниться 95 років, університет нещодавно відсвяткував 99-річчя. І вже протягом багатьох років ми співпрацюємо. "Фармак" підтримує нас і в освітніх, і в соціальних проєктах. Цього року ми маємо ось такий подарунок до Дня фармацевта, таку чудову, світлу аудиторію, в білому кольорі, як наш професійний одяг - білий халат", - зазначила Котвіцька.

Компанія "Фармак" - одне з провідних фармацевтичних підприємств України, що виготовляє лікарські засоби багатьох груп. Щороку компанія виводить на ринок біля 20-ти нових препаратів. Наступного року, як зазначають на підприємстві, планується вихід на американський ринок.

Фото: Юлія Байрачна