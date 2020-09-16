У Національному фармуніверситеті відкрили сучасну аудиторію
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Укрінформ
У Національному фармацевтичному університеті (Харків) на кафедрі "Технології фармпрепаратів" завдяки благодійній допомозі відкрили сучасну аудиторію для проведення лекцій і практичних занять.
У приміщенні, як повідомляє кореспондент Укрінформу, зробили капітальний ремонт стін і стелі, придбали нові столи та стільці, встановили проєктор з екраном. Найважливіший елемент оновлення - ізоляційний бокс для хімічних дослідів та експериментів.
"Цього року компанії "Фармак" виповниться 95 років, університет нещодавно відсвяткував 99-річчя. І вже протягом багатьох років ми співпрацюємо. "Фармак" підтримує нас і в освітніх, і в соціальних проєктах. Цього року ми маємо ось такий подарунок до Дня фармацевта, таку чудову, світлу аудиторію, в білому кольорі, як наш професійний одяг - білий халат", - зазначила Котвіцька.
Компанія "Фармак" - одне з провідних фармацевтичних підприємств України, що виготовляє лікарські засоби багатьох груп. Щороку компанія виводить на ринок біля 20-ти нових препаратів. Наступного року, як зазначають на підприємстві, планується вихід на американський ринок.