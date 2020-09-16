Уряд розгляне питання створення українського центру транспланткоординації

Міністерство охорони здоров'я винесе на розгляд уряду питання створення в Україні центру транспланткоординації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Найближчим часом уряд розгляне питання створення в Україні центру трансплант-координації. Таку ініціативу висунуло Міністерство охорони здоров'я під час засідання медичної ради 15 вересня", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, на засіданні медичної ради було обговорено “дорожню карту” розвитку системи трансплантації в Україні, а також питання збільшення кількості національних донорів кісткового мозку в Україні.

Наразі МОЗ здійснює конкретні кроки щодо розвитку трансплантації не лише органів, але й кісткового мозку. Активно до цього процесу долучилися Київський обласний онкологічний диспансер, Київський міський центр трансплантації кісткового мозку та “Інститут патології крові та трансфузійної медицини” НАМН України. До кінця року учасниками пілотного проєкту буде проведено 84 аутологічних трансплантацій кісткового мозку, а також 4 алогенних. У 2021 році заплановано провести 250-300 таких операцій.

Міністерство також веде перемовини про впровадження програм стажування українських фахівців за кордоном, обговорюється з НСЗУ можливість запровадження пакету супроводу пацієнтів після трансплантації.