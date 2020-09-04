Про E-health і трансплантацію чули 60% українців

Про ініціативи МОЗ щодо E-health, оновлення автопарку екстреної меддопомоги, вакцинацію та трансплантацію чули 60% українців.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати дослідження соціологічної групи “Рейтинг”.

“Близько 60% чули про такі ініціативи Міністерства охорони здоров’я як оновлення електронної системи Ehealth, оновлення автопарку екстреної допомоги, запровадження системи інформування населення щодо вакцинації та надання права громадянам добровільно вирішувати щодо передачі органів після своєї смерті”,- йдеться у повідомленні.

Про інші ініціативи МОЗ, такі як відновлення безкоштовного тестування на гепатит, будівництво міжрегіональних лікарень, посилення епідеміологічного контролю, створення університетських клінік знають, згідно з результатамив дослідження, знає лише третина опитаних.

Зазначається, що ті, хто чув про ці ініціативи, більше підтримують їх впровадження. В цілому усі зазначені ініціативи підтримують більшість опитаних, водночас найвищою підтримкою користуються ідеї оновлення автопарку і відновлення безкоштовного тестування на гепатит. При цьому, за результатами дослідження 86% опитаних не підтримують ідею про закриття лікарень, які обслуговують незначну кількість населення, за це висловилися лише 10% опитаних.

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Опитування методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) було проведено в дві хвилі: перша хвиля: 14-19 липня 2020 р., друга хвиля: 15-25 серпня 2020 р. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність в обох хвилях по 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.