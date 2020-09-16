На Чернігівщині з четвертої спроби продали "президентський" готель у Новгороді-Сіверському

Фонд державного майна з четвертої спроби нарешті продав готель "Слов’янський" у Новгороді-Сіверському на Чернігівщині, збудований за президентства Леоніда Кучми.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

"15 вересня 2020 року відбувся продаж готелю "Слов'янський", що є продовженням започаткованої новою командою Фонду державного майна України традиції прозорих конкурентних аукціонів в системі ProZorro. Продажі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки приватизації готель "Слов'янський" отримає "нове життя" та потужний імпульс для модернізації. У ФДМУ вважають, що залучення компетентного інвестора, який буде вкладати кошти у готель, - це вигода і для громади міста, і для держави. Перша отримає нові робочі місця та прибутки від розвитку туризму, друга - ринкову ціну за об’єкт та податкові надходження з доходів успішного готельного бізнесу.

За інформацією сайту системи "ProZorro. Продажі" продали готель за понад 28,8 млн грн. Його власником став єдиний учасник торгів Роман Кійовський. За даними системи YouControl, він володіє фірмою "ВОРЛД СТАР (Н.С)", що була створена місяць тому у Новгороді-Сіверському.

Як уточнили в РВ ФДМУ, готель "Слов’янський" до цього намагалися продати тричі. Попередні аукціони зі стартовою ціною спочатку 57,7 млн грн, потім - 28,8 млн і знову 57,7 млн не відбулися через відсутність учасників. На четверті торги об’єкт виставили знову із заниженою на 50% балансовою вартістю.

Нагадаємо, 4-зірковий готель "Слов’янський" був збудований державним коштом у 2004-2005 роках з ініціативи Леоніда Кучми з єдиною метою: одноразово прийняти трьох президентів. Витратили на нього 108 млн грн, за тодішнім курсом - 20 млн дол. США. Площа готелю - близько 5 тис. кв. м. Заклад має 30 номерів різних категорій, ресторан, конференц-зал, салон краси, тренажерний зал, більярд-клуб, турецьку лазню, сауну з басейном, диско-бар. У складі майнового комплексу є також котельня та гараж.

Готель зведений на насипному ґрунті, який за кілька років після введення об’єкта в експлуатацію, став просідати. Внаслідок цього почалася руйнація водогону, каналізації, газової котельні, цоколю фасаду, даху, гостьових номерів. Порятунок готелю від сповзання у прірву державі обходився дуже дорого. Збитки, накопичені "Слов’янським" за час свого існування перевищують 50 млн грн