На Чернігівщині втретє намагаються продати готель "Слов’янський"

Готель "Слов’янський" у місті Новгород-Сіверський Чернігівської області втретє виставили на аукціон.

Готель "Слов’янський" у місті Новгород-Сіверський Чернігівської області втретє виставили на аукціон на майданчику Prozorro. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, до закінчення прийому заявок залишився один день.

"Дата проведення аукціону: 27.08.2020. Початкова ціна продажу лоту: 57 717 485,60 грн без ПДВ", - зазначається в оголошенні.

Це буде третя спроба продати готель "Слов’янський". Попередні два аукціони зі стартовою ціною спочатку 57,7 млн грн, а потім - 28,8 млн не відбулися через відсутність учасників.

Як повідомлялося, готель "Слов'янський" був збудований державним коштом у 2004-2005 роках з ініціативи Леоніда Кучми з єдиною метою: одноразово прийняти трьох президентів. Колони, сходи та підлога в ньому виготовлені з мармуру. Готель зведений на насипному ґрунті, який за кілька років став просідати. Внаслідок цього почалася руйнація водогону, каналізації, газової котельні, цоколю фасаду, даху, гостьових номерів. Збитки, накопичені "Слов’янським" за час свого існування, перевищують 50 млн грн.

За інформацією Фонду держмайна України, площа готелю - близько 5 тис. кв. метрів. Окрім 30 номерів різних категорій, у ньому є ресторан, конференцзал, салон краси, тренажерний зал, більярд-клуб, турецька лазня, сауна з басейном, диско-бар. У складі майнового комплексу також котельня та гараж.