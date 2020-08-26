Фонд гарантування ще раз продаватиме пул активів "Дельта Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 31 серпня 2020 року проведе аукціон з продажу пулу активів Дельта банку із заставою олійно-жирового виробничого комплексу в Одеській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"31 серпня 2020 року відбудеться повторний продаж пулу активів АТ "Дельта Банк" на майданчику "Дебтекс Україна" (DebtX). У складі пулу – 14 прав вимоги за кредитними договорами та 7 майнових прав за кредитами, а також дебіторська заборгованість. У забезпеченні за кредитами – об`єкти з переробки сільськогосподарської продукції в Одеській області. Деякі активи перебувають у заставі Національного банку й АТ "Укрексімбанк", - йдеться в повідомленні.

Початкова ціна лоту – 460,26 млн грн. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону.

У Фонді гарантування нагадують, що мова йде про продаж саме кредитів і прав вимоги, тобто боргів, а не безпосередньо об’єктів нерухомості чи майна у заставі за ними. Це означає, що при купівлі цих активів інвестор отримує можливість працювати з проблемними кредитами.

Зокрема, в заставі за кредитами у складі пулу: комерційна нерухомість загальною площею 39,354 м² та земельна ділянка площею 8,58 га, на якій розташована ця нерухомість; діючий олійно-жировий виробничий комплекс із доступом до під'їзної залізничної колії та морського транспортного порту; 5,4 га земель комерційного призначення, на яких передбачалося будівництво морського комплексу з перевантаження зернових та двостороннього пірсу; діючий олійно-жировий комбінат із виробництва маргарину, соняшникової олії та майонезу, розташований на 5,34 га промислових земель поруч із залізничними коліями. Всі ці об’єкти розташовані в Одеській області.

Читайте також: Фонд гарантування продає кредитні портфелі Дельта банку

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляв на продаж пул активів АТ "Дельта Банк", у забезпеченні яких олійно-жировий виробничий комплекс в Одеській області, з початковою ціною лоту – 541,48 млн грн.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2020 році планує завершити ліквідацію АТ "Дельта Банк".