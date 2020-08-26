Фонд гарантування ще раз продаватиме пул активів "Дельта Банку"
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"31 серпня 2020 року відбудеться повторний продаж пулу активів АТ "Дельта Банк" на майданчику "Дебтекс Україна" (DebtX). У складі пулу – 14 прав вимоги за кредитними договорами та 7 майнових прав за кредитами, а також дебіторська заборгованість. У забезпеченні за кредитами – об`єкти з переробки сільськогосподарської продукції в Одеській області. Деякі активи перебувають у заставі Національного банку й АТ "Укрексімбанк", - йдеться в повідомленні.
Початкова ціна лоту – 460,26 млн грн. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону.
У Фонді гарантування нагадують, що мова йде про продаж саме кредитів і прав вимоги, тобто боргів, а не безпосередньо об’єктів нерухомості чи майна у заставі за ними. Це означає, що при купівлі цих активів інвестор отримує можливість працювати з проблемними кредитами.
Зокрема, в заставі за кредитами у складі пулу: комерційна нерухомість загальною площею 39,354 м² та земельна ділянка площею 8,58 га, на якій розташована ця нерухомість; діючий олійно-жировий виробничий комплекс із доступом до під'їзної залізничної колії та морського транспортного порту; 5,4 га земель комерційного призначення, на яких передбачалося будівництво морського комплексу з перевантаження зернових та двостороннього пірсу; діючий олійно-жировий комбінат із виробництва маргарину, соняшникової олії та майонезу, розташований на 5,34 га промислових земель поруч із залізничними коліями. Всі ці об’єкти розташовані в Одеській області.
Як повідомляв Укрінформ, 30 липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляв на продаж пул активів АТ "Дельта Банк", у забезпеченні яких олійно-жировий виробничий комплекс в Одеській області, з початковою ціною лоту – 541,48 млн грн.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2020 році планує завершити ліквідацію АТ "Дельта Банк".